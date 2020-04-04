Распоряжение правительства Республики Алтай от 3 апреля 2020 года № 196-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова "пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Алтай:

1) осуществлять проверку лиц, управляющих транспортными средствами, и пассажиров на предмет невыполнения законного предписания или требования о соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий;

2) оказывать содействие Министерству здравоохранения Республики Алтай:

в доставлении в медицинские организации по решению суда лиц, уклоняющихся от явки по вызову в медицинские организации;

в осуществлении назначенной судом госпитализации гражданина в недобровольном порядке в медицинские организации;

в обеспечении медицинским работникам безопасных условий для допуска указанных граждан и их осмотра;

3) организовать проведение разъяснительной работы:

а) при въезде на территорию Республики Алтай с водителями, прибывающими из других субъектов Российской Федерации, о проявлении ответственной гражданской позиции и солидарности против распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай и о временном приостановлении деятельности ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также гостиниц, туристических баз и иных коллективных средств размещения, в том числе детских лагерей, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха;

б) с гражданами, не соблюдающими временные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

в) принимать меры в случае установления нарушений санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.";

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. На период действия режима "Повышенная готовность"

приостановить посещение обучающимися образовательных организаций Республики Алтай, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций Республики Алтай, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением дистанционной формы обучения.";

4) в пункте 11:

а) в подпункте "е" цифру "5" заменить цифрами "30";

б) дополнить подпунктом "ж1" следующего содержания:

"ж1) государственным органам Республики Алтай исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай определить численность государственных гражданских служащих Республики Алтай, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов;";

в) дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) осуществляющим функции по выработке государственной политики Республики Алтай, нормативно-правовому регулированию в области транспорта, скорректировать графики движения по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок при условии соблюдения указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

5) в пункте 12:

а) в подпункте "е" цифру "5" заменить цифрами "30";

б) в подпункте "ж" цифру "5" заменить цифрами "30";

в) дополнить подпунктом "з1" следующего содержания:

"з1) органам местного самоуправления в Республике Алтай исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Алтай определить численность муниципальных служащих, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование этих органов;";

г) дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) организовать для детей граждан (работников и работодателей), указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", дежурные группы для присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях.";

6) в пункте 14.1:

а) в абзаце первом цифру "5" заменить цифрами "30";

б) пункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) приостановить до 30 апреля 2020 года деятельность:

организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли;

магазинов и нестационарных объектов, реализующих непродовольственные товары, за исключением аптек, специализированных магазинов, реализующих товары личной гигиены, автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), а также за исключением индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай и включенных в перечни непрерывно действующих организаций, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, утверждаемые Министерством регионального развития Республики Алтай и Министерством экономического развития Республики Алтай, при условии соблюдения указаний и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

салонов красоты, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, СПА-салонов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

организаций, предоставляющих стоматологические услуги, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.";

7) в пункте 14.4:

а) в абзаце первом цифру "5" заменить цифрами "30";

б) в подпункте "в" слова "Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

в) в подпункте "г" цифры "206" заменить цифрами "239";

8) в пункте 14.5:

а) цифры "14" заменить цифрами "30";

б) цифры "65" заменить цифрами "60".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







