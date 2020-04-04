Американские политики необоснованно обвиняют Китай

4 апреля в Китае традиционно отмечают День поминовения усопших или Цинмин. В нынешнем году в этот же день в стране был объявлен общенациональный траур по погибшим от COVID-19. Это первый в Китае случай, когда в соответствии с законом было организовано общенациональное траурное мероприятие по случаю чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

В течение двух месяцев Китай ожесточенно сражался с грозным вирусом, были достигнуты важные промежуточные результаты, создан первый заградительный барьер и выиграно время для мирового противостояния эпидемии. За это страна заплатила огромную цену и понесла серьезные потери.

По статистике, в ходе борьбы с COVID-19 в континентальной части Китая в общей сложности более трех тысяч человек скончались от этой болезни. В День поминовения усопших в Китае была проведена общенациональная траурная церемония как дань памяти и уважения жертвам заболевания. Это событие в полной мере отражает позицию китайского правительства - ставить интересы народа превыше всего.

Согласно данным, предоставленным экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые сотрудничают с КНР, принятые в стране меры по контролю ситуации задержали распространение эпидемии за пределами Китая на две-три недели. Старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард отметил: "Нам нужно осознать вклад жителей Уханя, мир в долгу перед вами".

Глубокое возмущение общественности вызывает тот факт, что из-за идеологических предрассудков, с целью получения личной выгоды, некоторые недобросовестные западные политики и СМИ очернили Китай в вопросах эпидемии, сознательно проигнорировав своевременные предупреждения.

Так, несколько дней назад в интервью CNN вице-президент США Майк Пенс необоснованно обвинил китайское правительство в причинении неприятностей и убытков США. На самом же деле администрация Трампа несвоевременно отреагировала на эпидемическую ситуацию. Во время встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" госсекретарь США Майк Помпео настаивал на том, чтобы ассоциировать COVID-19 с Уханем, называя его "уханьским". Он также обвинил Китай в распространении ложной информации о коронавирусе.

1 апреля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан опроверг необоснованные обвинения в "непрозрачности" данных Китая на пресс-конференции в Женеве. Такое же мнение выразил и представитель Организации общественного мониторинга СМИ и медиакритики FAIR (CША), который, ссылаясь на статьи от группы экспертов ВОЗ и итоги научных исследований, опубликованных в специальных журналах, назвал теорией заговора версию, что китайские официальные данные являются недостоверными. Схожее мнение выражается и в передовой статье, недавно опубликованной в газете "Вашингтон пост". В ней отмечается, что по вопросу о новом коронавирусе госсекретарь США Помпео начал бессмысленную атаку на Китай, которая, по мнению автора статьи, не поможет победить заболевание. Как сообщают, 3 апреля более 90 известных американских ученых и бывших высокопоставленных чиновников администрации США опубликовали открытое письмо, призывая Китай и США укреплять сотрудничество и совместно реагировать на эпидемию.

На самом деле Китай всегда придерживается основных принципов открытости, прозрачности и ответственности, стремясь к укреплению сотрудничества с международным сообществом, включая Соединенные Штаты. В последние дни высокопоставленные китайские руководители неоднократно проводили телефонные разговоры с лидерами многих стран по вопросам предотвращения эпидемии, а также выдвинули инициативу по борьбе с распространением коронавируса в ходе онлайн-встречи лидеров стран G20. Помимо того, китайское правительство приняло решение оказать экстренную помощь более чем 80 странам и международным организациям, а также направило группы медиков и экспертов во многие страны для расследования ситуации с распространением коронавируса. Цель этих действий состоит лишь в том, чтобы спасти как можно больше жизней.

Самоотверженность и подвижничество китайского народа нельзя недооценивать. Скорее победить глобальную эпидемию - это наш долг и дань памяти погибшим в этой неравной схватке.