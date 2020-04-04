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4 апреля 2020 г.

Распоряжение главы Республики Башкортостан от 1 апреля 2020 года № РГ-119 "О первоочередных по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 4 апреля 2020 г.

1. Утвердить:

План первоочередных мер по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению (далее - План);

Перечень отраслей экономики Республики Башкортостан, наиболее уязвимых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Первому заместителю Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Назарову А.Г. утвердить график реализации Плана, предусмотрев в том числе мероприятия по внесению Правительством Республики Башкортостан в Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан соответствующих проектов законов Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Назарова А.Г.

4. Распоряжение вступает силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров



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Приложения к распоряжению
(pdf, PDF, 9.1 Мб)