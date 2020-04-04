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04.04.2020 10:02
Рубрика: Экономика

ЦБ увеличит количество банков для выдачи беспроцентных целевых кредитов

Текст: Светлана Ментюкова
Увеличится число банков, которые смогут выдавать беспроцентные целевые кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) на выплату заработной платы своим сотрудникам. Об этом говорится в еженедельном аналитическом обзоре Центрального банка (ЦБ) РФ "Финансовый пульс".

"Банк России для оказания дополнительной помощи субъектам МСП принял решение смягчить требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для их участия в новом механизме поддержки кредитования субъектов МСП", - говорится в обзоре регулятора.

Фото: iStock
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Там также поясняется, что профильным организациям, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже "А- (RU)" по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или "ruА-" по классификации рейтингового агентства АО "Эксперт РА", кредиты Банка России в рамках указанного механизма будут предоставляться без обеспечения. Сообщается, что ранее соответствующие рейтинги были установлены на уровне "АA (RU)" и "ruАА").

"Это существенно расширит круг банков - участников программы (с 31 до 64 банков) и сделает ее более доступной для малого и среднего бизнеса", - говорится в обзоре.

Данное условие, подчеркивается в сообщении, "распространяется на все предоставляемые кредиты в рамках установленного совокупного лимита 500 млрд рублей, включая 150 млрд рублей для обеспечения кредитования банками субъектов МСП для поддержки и сохранения занятости".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как отмечают в ЦБ, Банк России предоставит банкам финансирование по ставке 4% годовых, что в сочетании с бюджетными субсидиями позволит им обеспечить выдачу целевых кредитов МСП для выплаты заработной платы под 0% годовых на шесть месяцев.

Как ранее сообщала "РГ", премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении в этом году 5 миллиардов рублей для субсидирования части процентных платежей по уже выданным кредитам малому и среднему бизнесу. Программа рассчитана на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, в который банки должны будут предоставить заемщику отсрочку платежей по основному долгу, а также в течение 9 месяцев не станут повышать процент по кредиту и предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, если МСП выполняет свои обязательства.

Как сообщается в обзоре ЦБ, по результатам опроса 10 крупнейших банков за период с 20 марта по 1 апреля 2020 года банками были рассмотрены 1176 обращений от субъектов МСП, из них 1158 по вопросам реструктуризации долга.

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