Для белорусов сохранена возможность возвращения из России

Несмотря на введенные транспортные ограничения на территории Союзного государства, для граждан РБ сохраняется возможность выехать из России на родину, подтверждает дипмиссия Беларуси в Москве. "По состоянию на 4 апреля для белорусских граждан, направляющихся в Беларусь, сохраняется возможность выехать железнодорожным транспортом или на личном автомобиле", - проинформировали БЕЛТА в посольстве.

Правда, оперативную информацию об организации движения пассажирских поездов дипломаты рекомендуют уточнять на сайтах БЖД и РЖД. В посольстве дали понять, что "на данный момент сохраняется регулярное сообщение поездов № 2/1 Минск-Москва и № 52/51 Брест, Минск-Санкт-Петербург".

Что касается личного автотранспорта, добавили в миссии, то граждане РБ могут въезжать в республику без ограничений. А вот в обратном направлении, предупредили дипломаты, "могут выехать только граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, имеющие постоянный вид на жительство".

Стоит добавить, что в стационарах Беларуси в настоящее время зафиксировано уже 394 пациента с коронавирусом. "У части госпитализированных заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек", - уточнили в субботу в Минздраве, констатировав при этом, что "зарегистрировано и пять случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены инфекцией".

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