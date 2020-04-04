В мире
04.04.2020 17:14
Текст: Юрий Сизов

Для белорусов сохранена возможность возвращения из России

Несмотря на введенные транспортные ограничения на территории Союзного государства, для граждан РБ сохраняется возможность выехать из России на родину, подтверждает дипмиссия Беларуси в Москве. "По состоянию на 4 апреля для белорусских граждан, направляющихся в Беларусь, сохраняется возможность выехать железнодорожным транспортом или на личном автомобиле", - проинформировали БЕЛТА в посольстве.

Фото: EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
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Правда, оперативную информацию об организации движения пассажирских поездов дипломаты рекомендуют уточнять на сайтах БЖД и РЖД. В посольстве дали понять, что "на данный момент сохраняется регулярное сообщение поездов № 2/1 Минск-Москва и № 52/51 Брест, Минск-Санкт-Петербург".

Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
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Что касается личного автотранспорта, добавили в миссии, то граждане РБ могут въезжать в республику без ограничений. А вот в обратном направлении, предупредили дипломаты, "могут выехать только граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, имеющие постоянный вид на жительство".

Стоит добавить, что в стационарах Беларуси в настоящее время зафиксировано уже 394 пациента с коронавирусом. "У части госпитализированных заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек", - уточнили в субботу в Минздраве, констатировав при этом, что "зарегистрировано и пять случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены инфекцией".

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