В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года включительно.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейн

Утвержден Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 03.04.2020 № 85

Перечень органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области:

- заместитель начальника управления - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления;

- заместитель начальника управления - начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей управления;

- начальник отдела по вопросам территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления;

- главный государственный инспектор отдела по вопросам территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления;

- старший государственный инспектор отдела по вопросам территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления;

- консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления.







