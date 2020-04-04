В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года включительно.
Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э. Гольдштейн
Утвержден Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 03.04.2020 № 85
Перечень органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, и их должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Управление по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Еврейской автономной области:
- заместитель начальника управления - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления;
- заместитель начальника управления - начальник отдела по обеспечению деятельности мировых судей управления;
- начальник отдела по вопросам территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления;
- главный государственный инспектор отдела по вопросам территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления;
- старший государственный инспектор отдела по вопросам территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций управления;
- консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления.
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