Постановление губернатора Еврейской автономной области от 4 апреля 2020 года № 86 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Еврейской автономной области проведение театрально-зрелищных, спортивных, досуговых, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и любых других массовых мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.".

1.2. В пункте 5:

- в абзаце первом слова "по 5 апреля 2020" заменить словами "по 12 апреля 2020 года";

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

"- розничной торговли, за исключением аптек, объектов розничной торговли моторного топлива, продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему постановлению, зоотоваров (включая корма для животных и ветеринарные препараты), ортопедических и медицинских изделий, строительных товаров, канцелярских товаров, похоронных товаров, а также объектов розничной торговли, в которых предоставляются услуги связи и реализуются связанные с данными услугами средства связи.".

1.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"7. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

7.1. Проводить регулярную (ежедневную) дезинфекцию помещений, включая оборудование и инвентарь, обеззараживание воздуха.

7.2. Обеспечить граждан (работников) дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря.".

1.4. Дополнить приложением следующего содержания:





"Приложение к постановлению губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук

3. Салфетки влажные

4. Салфетки сухие

5. Мыло туалетное

6. Мыло хозяйственное

7. Паста зубная

8. Щетка зубная

9. Бумага туалетная

10. Гигиенические прокладки

11. Стиральный порошок

12. Подгузники детские

13. Спички, коробок

14. Свечи

15. Пеленка для новорожденного

16. Шампунь детский

17. Крем от опрелостей детский

18. Бутылочка для кормления

19. Соска-пустышка

20. Сжиженный природный газ

* Настоящий перечень не действует для объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность на территориях города Биробиджан и административных центров районов Еврейской автономной области".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "О введении дополнительных ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области".

2.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 05.02.2020 № 14-рг "О введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" постановляю:".

2.3. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.2. При передвижении, в том числе на транспортном средстве, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, по территории населенных пунктов Еврейской автономной области иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае следования к месту (от места) работы также иметь при себе удостоверение или выданную работодателем (заказчиком работ) справку по форме утвержденной приложением к настоящему постановлению.".

2.4. Дополнить пунктом 2 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"2. С 05 апреля 2020 года:

2.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области.

2.2. Управлению здравоохранения правительства Еврейской автономной области обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта.

2.3. Комитету социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области:

- обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта, в том числе через горячую линию;

- обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

2.4. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего пункта, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.".

2.5. Подпункты 2.2 и 2.3 пункта 2 признать утратившими силу.

2.6. Пункт 4 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







