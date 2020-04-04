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04.04.2020 16:23
Рубрика: В мире

Глава МВД Франции выразил соболезнования в связи с терактом на юге страны

Текст: Александр Саможнев

По меньшей мере, два человека погибли, пятеро получили ранения в результате нападение с ножом 33-летнего мигранта-суданца на юге Франции в городке Роман-сюр-Изен. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Им оказывают помощь с госпитале. Полиция задержала агрессора, он дает показания, сообщает телеканал RT.

Фото: AP
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Нападение произошло в коммерческой части города недалеко от парикмахерской. По свидетельствам очевидцев, суданец сначала зашел в табачную лавку и нанес ножевые ранения владельцу и двум покупателям, а затем напал на нескольких других людей в непосредственной близости от этого магазина и близлежащей пекарни. Некоторые свидетели слышали, как он выкрикивал: "Аллах акбар".

На место происшествия прибыла полиция, которая задержала злоумышленника. У нападавшего не оказалось с собой документов. Он утверждал, что является выходцем из Судана. В социальных сетях скоро появились видеоролики инцидента.

Министр внутренних дел Франции выразил соболезнования жертвам теракта и их семьям. Он сообщил, что главное управление судебной полиции расследует характер и обстоятельства этого "гнусного" действия.

Напомним, за последние месяцы во Франции было совершено несколько нападений с применением ножей. В январе французская полиция застрелила и ранила мужчину в Меце, который размахивал ножом и кричал "Аллах акбар". В этом же месяце еще один агрессор был застрелен полицией после того, как он смертельно ранил одного человека и ранил двух других в пригороде Парижа.

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