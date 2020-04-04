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04.04.2020 18:07
Рубрика: В мире

Хоккейная команда Лукашенко одержала очередную победу

Текст: Юрий Сизов

Вкус к спортивной победе проявили в очередной раз мастера ледовых сражений команды президента Беларуси, обыграв 4 апреля своих соперников из Минской области со счетом 7:3, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Фото: president.gov.by
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Стартовый период встречи XIII Республиканских соревнований среди любителей, констатируют спортивные комментаторы, прошел в обоюдных атаках на льду столичной "Олимпик-Арены". Но даже в середине первого периода, когда ледовая дружина президента получила численное преимущество, соперники сохранили свои ворота нераспечатанными.

А вот на 12-ой минуте игры Алексей Кувеко после стремительной контратаки смог вывести команду Минской области вперед. Правда, пропустив гол, хозяева арены стали стремительно атаковать и уже через несколько минут оказались в лидерах. Сначала счет сравнял Дмитрий Мелешко, а затем Алексей Крутиков с передачи Николая Лукашенко забросил вторую шайбу в ворота Алексея Гриценко.

Борьба на хоккейной арене отличалась исключительно драматическим характером, признают комментаторы. Долгое время защитники и вратари успешно отражали угрозы, но в середине периода хоккеисты Минского региона восстановили равновесие после точного броска Дмитрия Шумского. Затем команда президента вновь активизировалась, и когда до второго перерыва оставалось чуть больше трех минут, Александр Рядинский после точного паса Александра Лукашенко реализовал большинство - 3:2.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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А когда наступил заключительный период, дружина Лукашенко вырвалась вперед. Вскоре Алексей Крутиков оформил свой голевой дубль, а затем Андрей Михалев и Павел Волчек забросили еще две шайбы. Гости ответили голом Андрея Ращинского.

У победителей субботней встречи лучших хоккеистом признан Алексей Крутиков, а у областной команды - Денис Могилатов. Кстати, вторая игра серии до двух побед намечена на 11 апреля. Если и после нее, уточняют спортивные эксперты, счет будет равным, то решающий поединок за первое место состоится на следующий день.

Стоит напомнить, что на первом этапе соревнований хоккейная команда белорусского президента одержала шесть побед в шести проведенных матчах, набрав 12 очков и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была побеждена команда Гродненской области - 12:3. Хоккеисты Минской области в сезоне заняли третье место, а в поединке за выход в финал выиграли у представителей брестского региона со счетом 4:2.

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