Индия готовится к вспышке пандемии

В одной из самых больших трущоб в Азии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. Ведущие индийские врачи предупреждают, что страна должна подготовиться к тому, чтобы столкнуться с "резкой вспышкой" заболевания, которая может намного превысить уровень пандемии в Европе и США, сообщает CNN.

56-летний мужчина умер в трущобах Дхарави индийской финансовой столицы Мумбаи. Пациент, который не выходил за пределы трущоб, скончался через несколько часов после положительного результата тестирования на коронавирус во время перевода в местную больницу, сказал Киран Дигавкар, сотрудник департамента здравоохранения Мумбаи.

Несколько членов семьи мужчины были протестированы и помещены под домашний карантин, а блок из 300 домов и 90 магазинов в районе, где он проживал, блокирован для предотвращения распространения дальнейших инфекций.

В четверг у 52-летнего уборщика, который работает в Дхарави, также был зарегистрирован положительный результат на коронавирус. В Дхарави, где проживает около миллиона человек, плотность населения почти в 30 раз больше, чем в Нью-Йорке - около 280 000 человек на квадратный километр.

Врачи говорят, что ситуация может стать абсолютно неуправляемой, если вспышка коронавируса быстро распространится в Дхарави, где не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и нет водопровода, а тысячи людей живут бок о бок, что изначально делает невозможным социальное дистанцирование. Кроме того, эти трущобы практически не посещают врачи и сотрудники санитарных служб, занимающиеся дезинфекцией.

По мнению некоторых экспертов, в случае массового заражения в трущобах, необходима их полная блокировка по всему периметру с привлечением бойцов силовых подразделений, чтобы вирус не вышел за пределы этого анклава.

В Индии случаи заражения коронавирусом удвоились за последние четыре дня, и многие связаны с религиозным собранием в столице Нью-Дели. У 154 участников собрания Tableegi Jamat, которых проверили уже после того, как они разъехались по всей стране, были зарегистрированы положительные результаты на COVID-19, сказал Лув Агарвал, старший сотрудник министерства здравоохранения и социального обеспечения Индии. По мнению медиков, Индии необходимо подготовиться к крупномасштабной пандемии, и в этой связи очень важно, чтобы общественность соблюдала 21-дневную национальную изоляцию, которая была введена премьер-министром Индии Нарендрой Моди на прошлой неделе.

В пятницу власти Индии сообщили о более чем 230 новых случаях заболевания, в результате чего общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 2547, при этом 62 человека скончались.

"Это вирус, который опроверг все возможные прогнозы, - сказал доктор Арвинд Кумар, глава Центра хирургии легких при больнице сэра Ганга Рама в Нью-Дели. - Могли бы вы представить, что десятки пациентов умирают в одной больнице в США за день?"

По словам Кумара, беспрецедентное решение индийского правительства ограничить передвижение и повседневную жизнь своих 1,3 миллиарда граждан в течение трех недель является наилучшим шансом для страны выявить потенциальные точки распространения вируса и локализовать очаги заболевания в условиях, когда Индия сталкивается с нехваткой защитного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких.