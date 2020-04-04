Кабмин одобрил выделение МИД средств на помощь россиянам за рубежом

Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Министерству иностранных дел для помощи россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа на родину в связи с пандемией коронавируса.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - следует из документа о решениях кабмина. Подробнее о новых мерах поддержки россиян и бизнеса "РГ" сообщала ранее.

Проект распоряжения позволит выделять средства на оплату проживания россиян, если они не имеют возможности взять такие расходы на себя. Также граждане смогут продлить срок действия документов, на основании которых находятся на территории иностранного государства.