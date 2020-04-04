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4 апреля 2020 г.

Постановление правительства Калужской области от 3 апреля 2020 года № 270 "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

В соответствии с Законом Калужской области "О защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", решением оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской области, в целях реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.03.2020 № 230, от 26.03.2020 № 233, от 26.03.2020 № 234, от 27.03.2020 № 242, от 28.03.2020 № 243, от 30.03.2020 № 245, от 31.03.2020 № 246, от 02.04.2020 № 254) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 8.4 постановления изложить в следующей редакции:

"8.4. С 28 марта до 1 июня 2020 года организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории Калужской области, за исключением:

- лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

- лиц, прибывших для получения медицинской помощи в Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба - филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также лиц, их сопровождающих, при наличии справки, выданной Медицинским радиологическим научным центром им. А.Ф. Цыба - филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В отношении лиц, проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.".

1.2. В абзаце первом пункта 8.5 постановления слова "по 24.00 5 апреля 2020 года:" заменить словами "по 12 апреля 2020 года:".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области В.В.Шапша



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