Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 4 апреля 2020 года № 36-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в преамбуле слова "постановлением главного" заменить словами "постановлениями главного", слова "в целях" заменить словами "от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", в целях";

б) в пункте 2.2:

в абзаце первом слова "5 апреля" заменить словами "30 апреля";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения настоящего пункта не распространяются на деятельность организаций (объектов), указанных в решениях Правительства Кабардино-Балкарской Республики, принятых в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

в) подпункты "б" и "в" пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

"б) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо настоящим Указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории республики, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции;

выполнения донорской функции;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации либо настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

в) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное дистанцирование) вне места проживания (пребывания), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также случаев использования личного автотранспорта для перевозки совместно проживающих лиц или членов семьи.";

г) пункт 2.7 после слов "иных органов" дополнить словами "и организаций, включая адвокатские образования (адвокатов),", после слов "общественной безопасности," дополнить словами "осуществления волонтерской деятельности, связанной с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции,";

д) дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

"2.9. Ограничить проезд автомобильного транспорта транзитом через территорию населенных пунктов, за исключением проезда по автомобильным дорогам федерального значения, а также случаев отсутствия объездных автомобильных дорог.";

е) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Кабардино-Балкарской Республике (далее - граждане), воздержаться от поездок за пределы Кабардино-Балкарской Республики.";

ж) в пункте 4:

в абзаце первом слова "Рекомендовать гражданам" заменить словом "Гражданам";

абзац четвертый после слов "на дому" дополнить словами "в течение 14 календарных дней";

з) дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:

"4.1. Гражданам, вернувшимся из зарубежных поездок до 1 апреля 2020 г. и прибывшим на территорию Кабардино-Балкарской Республики, соблюдать режим изоляции на дому, а в отсутствие такой возможности - в условиях обсерватора, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

4.2. Гражданам, вернувшимся из зарубежных поездок позднее 1 апреля 2020 г. и прибывшим на территорию Кабардино-Балкарской Республики, соблюдать режим изоляции в условиях обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.";

и) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"размещать необходимую информацию в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" в целях создания условий для реализации мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.";

к) пункт 7.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"организовать, в том числе с привлечением общественных организаций, участников добровольческой (волонтерской) деятельности, оказание необходимой адресной социальной помощи лицам, находящимся в условиях изоляции, в том числе с учетом их запросов, поступающих по номерам телефонов (8662) 40-15-65, 42-26-78;

обеспечить адресное социальное сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны на период действия ограничительных мероприятий.";

л) дополнить пунктами 7.2 - 7.3 следующего содержания:

"7.2. Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики приостановить прием от граждан документов и сведений, необходимых для подтверждения права на получение республиканских мер социальной поддержки, представляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях, подведомственных указанным органам. При этом не прекращать предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов и сведений.

7.3. Министерству просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики, органам местного самоуправления приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При этом с учетом потребности организовать работу дежурных групп численностью не более 12 человек в дошкольных образовательных организациях. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 6 апреля 2020 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







