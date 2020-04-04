Постановление правительства Кировской области от 3 апреля 2020 года № 135-П "О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на время проведения мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"

В целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Установить, что предоставление мер социальной поддержки, назначенных гражданам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", постановлениями Правительства Кировской области от 26.02.2007 № 85/80 "Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты", от 29.11.2010 № 79/588 "О Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде питания обучающимся областных государственных общеобразовательных организаций", от 03.03.2014 № 251/147 "О Порядке и условиях назначения стипендий студентам − обучающимся за счет средств областного бюджета по очной форме обучения", от 30.12.2014 № 19/273 "О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области", от 15.09.2015 № 60/600 "Об утверждении порядков и условий предоставления отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей", от 27.12.2018 № 617-П "О льготном проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на территории Кировской области", продлевается соответствующими уполномоченными органами без предоставления гражданами документов, подтверждающих право на дальнейшее предоставление таких мер социальной поддержки.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 25.03.2020, и действует по 30.09.2020.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







