Указ губернатора Кировской области от 3 апреля 2020 года № 53 "О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44"

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

Внести в Указ Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Правительству Кировской области обеспечить разработку и принятие в установленном порядке правовых актов по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Общее руководство за выполнением плана оперативных мероприятий, реализацией на территории Кировской области комплекса ограничительных и иных мероприятий возложить на Председателя Правительства Кировской области Чурина А.А.".

Губернатор Кировской области И.В.Васильев







