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4 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Коми от 4 апреля 2020 года № 89-р "Об утверждении Плана первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"

Дата подписания 4 апреля 2020 г.
Опубликован 4 апреля 2020 г.

В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. Утвердить План первоочередных мероприятий (действий) по поддержке экономики Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее - План) на период действия Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" согласно приложению.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми обеспечить выполнение мероприятий Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам социально-экономического развития Республики Коми.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми И.Семяшкин



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План первоочередных мероприятий
(pdf, PDF, 401 Кб)