Распоряжение правительства Республики Коми от 4 апреля 2020 года № 90-р "Об утверждении перечня видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных падению спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции"

В целях реализации первоочередных мероприятий (действий) по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:

1. Утвердить перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных падению спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми И.Семяшкин





Утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 4 апреля 2020 г. № 90-р

Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных падению спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции

Виды экономической деятельности / Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)

1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 49.3

2. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания - 55

3. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков - 56

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма - 79

5. Образование дополнительное детей и взрослых - 85.41

6. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми - 88.91

7. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений - 90

8. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений - 93

9. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения - 95

10. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий - 96.01

11. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 96.02







