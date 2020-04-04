Распоряжение правительства Республики Коми от 4 апреля 2020 года № 90-р "Об утверждении перечня видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных падению спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции"

В целях реализации первоочередных мероприятий (действий) по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:
1. Утвердить перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных падению спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции, согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми И.Семяшкин
Утвержден распоряжением Правительства Республики Коми от 4 апреля 2020 г. № 90-р
Перечень видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, наиболее подверженных падению спроса в условиях распространения коронавирусной инфекции
Виды экономической деятельности / Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
1. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - 49.3
2. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания - 55
3. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков - 56
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма - 79
5. Образование дополнительное детей и взрослых - 85.41
6. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми - 88.91
7. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений - 90
8. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений - 93
9. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения - 95
10. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий - 96.01
11. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты - 96.02
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