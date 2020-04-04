Распоряжение губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 173-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р) изменение, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области

В связи с угрозой завоза и распространения на территории Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории Костромской области режим повышенной готовности с 18.00 часов 17 марта 2020 года.

2. В связи с введением режима повышенной готовности отдельными правовыми актами губернатора Костромской области могут устанавливаться обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, в том числе:

1) особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки;

2) приостановление (ограничение) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей.

3. Обязать граждан, посещавших в течение двух недель до возвращения в Российскую Федерацию территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, Ф.И.О., месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию департамента здравоохранения Костромской области по номеру телефона +7(4942) 31-68-58;

2) при появлении первых признаков респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

4. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего распоряжения, обеспечить самоизоляцию на дому сроком 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

5. Главам муниципальных районов и городских округов Костромской области:

1) образовать оперативные штабы по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) проработать вопрос с работодателями о переводе части сотрудников муниципальных учреждений, предприятий, иных организаций, расположенных на территории муниципального образования, на удаленный режим работы;

3) оказывать содействие медицинским организациям, расположенным на территории муниципального образования, по выявлению лиц, которые должны находиться под наблюдением, обратив особое внимание на граждан, отягощенных хроническими заболеваниями, лиц пожилого возраста и иные группы риска.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Костромской области:

1) проводить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4) перевести сотрудников с их согласия на дистанционный режим работы (исполнения должностных обязанностей), в первую очередь, беременных женщин, женщин с детьми в возрасте до 14 лет (включительно), граждан старше 60 лет, граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению к настоящему распоряжению, или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, изменить графики работы.

7. Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области:

1) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами в возрасте старше 65 лет, а также гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении к настоящему распоряжению, и соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через организацию работы телефонной горячей линии, в целях обеспечения возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию;

2) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, департаментом здравоохранения Костромской области обеспечить доставку гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему распоряжению, и соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

8. Департаменту здравоохранения Костромской области:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего распоряжения;

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

3) обеспечить постоянную готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), в том числе закупку необходимого количества одноразовых противочумных костюмов, масок, противовирусных средств, транспортировочных боксов;

4) обеспечить госпитализацию больных, подозрительных на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), по медицинским показаниям в инфекционные отделения в соответствии с порядком, определенным департаментом здравоохранения Костромской области, с целью обследования, динамического наблюдения и лечения больных;

5) обеспечить организацию и оснащение палаты интенсивной терапии для оказания реанимационной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в том числе с применением методов экстракорпоральной мембранной оксигенации, в инфекционном отделении ОГБУЗ "Окружная больница Костромского округа № 2".

9. Финансирование мероприятий, указанных в подпунктах 3, 5 пункта 8 настоящего распоряжения, производить за счет резервного фонда администрации Костромской области.

10. Заместителю губернатора Костромской области по социальным вопросам - председателю санитарно-противоэпидемической комиссии Костромской области (далее - СПЭК) Ереминой О.Л.:

1) обеспечить работу СПЭК в ежедневном режиме до особого распоряжения;

2) ежедневно представлять губернатору Костромской области доклад о ситуации с распространением в Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

11. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

12. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (осуществления государственных (муниципальных) функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг (осуществлении государственных (муниципальных) функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и муниципальных услуг (осуществления государственных (муниципальных) функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области принять муниципальные акты, связанные с оказанием содействия органам внутренних дел (полиции) мер по исполнению гражданами режима самоизоляции.

14. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. Перечень заболеваний (приложение к распоряжению) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 6 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников





Приложение к распоряжению губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 173-р

Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0,N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа <1>:

1) злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97;

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

<1> Не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







