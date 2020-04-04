Указ губернатора Красноярского края от 4 апреля 2020 года № 82-уг "О первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В целях обеспечения стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сохранения устойчивой работы инфраструктурных и жизнеобеспечивающих отраслей, поддержания занятости и доходов населения края, во исполнение принятых федеральных решений и в соответствии со статьей 90 Устава Красноярского края постановляю:

1. Правительству Красноярского края:

обеспечить реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда в Красноярском крае с учетом дополнительных решений, принимаемых федеральными органами государственной власти;

подготовить нормативный правовой акт, направленный на увеличение размера адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией до максимального размера пособия по безработице с учетом районного коэффициента гражданам, потерявшим работу в связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, при условии постановки их на учет в качестве безработных в органах службы занятости и получения пособия по безработице;

подготовить предложения по снижению установленных указом Губернатора Красноярского края от 13.12.2019 № 339-уг "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края на период с 1 января 2020 года по 2023 год" предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Красноярского края на 2020 год;

принять необходимые меры в целях недопущения снижения доступности услуг общественного транспорта и качества транспортного обслуживания населения Красноярского края в сложившихся экономических условиях;

обеспечить подготовку законодательных инициатив, предусматривающих на период 2020 года:

снижение ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, до минимального размера по объекту налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, с 15 процентов до 5 процентов, по объекту налогообложения в виде доходов с 6 процентов до 1 процента с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по патентной системе налогообложения;

освобождение организаций, относящихся к видам деятельности, наиболее пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, от уплаты налога на имущество организаций;

подготовить предложения по освобождению на 2020 год от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении отдельных видов транспортных средств;

усилить контроль за финансовой устойчивостью ресурсоснабжающих организаций и в случае ухудшения состояния расчетов за потребленные коммунальные ресурсы принять необходимые меры по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям на территории Красноярского края;

принять меры для оптимизации процедур и условий размещения государственного заказа, в том числе с учетом решений, принимаемых федеральными органами государственной власти, в целях обеспечения наиболее благоприятных условий исполнения государственных контрактов поставщиками и подрядчиками в сложной экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции;

обеспечить заключение с субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, к договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, заключенным до введения режима повышенной готовности на основании постановления Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" по заявлению арендаторов;

обеспечить осуществление мониторинга текущей социально-экономической ситуации в Красноярском крае, включая работу организаций жизнеобеспечивающих отраслей, состояние потребительского рынка и рынка труда.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края:

обеспечить заключение с субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, к договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, заключенным до введения режима повышенной готовности на основании постановления Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", по заявлению арендаторов;

рассмотреть возможность снижения ставки единого налога на вмененный доход для видов экономической деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

3. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, предоставляющим в аренду (субаренду) объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Красноярского края, обеспечить заключение с субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, к договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до введения режима повышенной готовности на основании постановления Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", по заявлению арендаторов (субарендаторов).

4. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям с учетом решений федеральных органов государственной власти:

воздержаться от приостановления, ограничения предоставления коммунальных услуг и применения санкций за несвоевременную оплату коммунальных услуг, предоставленных потребителю, попавшему в сложную экономическую ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

принять меры по реструктуризации просроченной задолженности населения и организаций, попавших в сложную экономическую ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

5. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

6. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







