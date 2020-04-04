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4 апреля 2020 г.

Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 3 апреля 2020 года № 216 "Об установлении выплаты медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса на период чрезвычайных ситуаций и действия мер по предотвращению распространения COVID - 19 на территории Кемеровской области - Кузбасса"

Дата подписания 4 апреля 2020 г.
Опубликован 4 апреля 2020 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 № 7-ОЗ "О здравоохранении", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 124 "О Примерном положении об оплате труда работников государственных медицинских организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений и находящихся в ведении департамента охраны здоровья населения Кемеровской области", с учетом положений распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях социальной защиты медицинских и иных работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса при реализации на территории Кемеровской области - Кузбасса мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет:

1. Предусмотреть за счет средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам и иным работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса (далее также - медицинские и иные работники, работники), непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи и (или) создающим условия для оказания медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и оплату труда с учетом выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам.

2. Установить выплату стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам:

1) врачам - 100 000 рублей;

2) среднему медицинскому персоналу - 70 000 рублей;

3) младшему медицинскому персоналу, иному персоналу - 35 000 рублей.

Денежная выплата в размере, установленном настоящим пунктом, выплачивается при условия непрерывного нахождения работника в течение 14 суток (336 часов) в круглосуточном стационаре, в котором в условиях изоляции оказывается медицинская помощь лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, с последующим нахождением его в изоляции сроком не менее 14 суток.

3. В случае если срок непрерывного нахождения работника в круглосуточном стационаре составляет менее 336 часов, то размер выплаты исчисляется пропорционально времени его непрерывного нахождения в круглосуточном стационаре соответственно.

4. Министерству здравоохранения Кузбасса:

1) определить перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, участвующих в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса, с указанием должностей медицинского персонала;

2) предоставить в Министерство финансов Кузбасса расчет потребности финансовых средств областного бюджета.

5. Министерству финансов Кузбасса предусмотреть финансовые средства в областном бюджете для реализации настоящего постановления в порядке, установленном пунктом 4 статьи 2.1. Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ).

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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