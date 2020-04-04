Лейбористы избрали лидером партии адвоката и правозащитника

Британские лейбористы избрали новым лидером партии 57-летнего адвоката и правозащитника Кира Стармера. С самого начала гонки за лидерство он выглядел явным фаворитом. Его победа рассматривается, как сигнал партийцам преодолеть разногласия по внутренней и внешней повестке, пишет газета The Independnt.

Стармер заменил на посту Джереми Корбина, под руководством которого партия на парламентских выборах в декабре получила самый худший результат с 1935 года. Теневой секретарь по вопросам Brexit должен теперь показать умение балансировать между центристами и левыми, сторонниками и противниками выхода Великобритании из ЕС, а также жителями столичного региона и муниципалами.

По оценкам экспертов, перед Стармером стоит непростая задача отвоевать голоса избирателей, покинувших партию в декабре, и в то же время сохранить костяк, который концентрировался вокруг Джереми Корбина в правящем Национальном исполнительном комитете. Выбор членов теневого кабинета в эти выходные даст сильный сигнал о том, будет ли новый лидер приспосабливаться к левым или займет свою собственную позицию.

Стармер, который сразу же приступил к работе, заявил, что намерен конструктивно работать с правительством, в тоже время будет проверять аргументы консервативного премьера Бориса Джонона и критиковать его, когда это будет вызвано необходимостью. "Мы поддержим кабинет в борьбе с пандемией для спасения многих жизней", - пояснил новый лидер лейбористов. Со своей стороны, премьер Борис Джонсон поздравил в Twitter Стармера с назначением и отметил важность совместной работы.

Из биографии Кира Стармера известно, что он является специалистом в правозащитной области. В качестве адвоката он участвовал в судебных баталиях за отмену смертной казни в Карибском бассейне и Африке, работал также советником по правам человека в комиссии полиции Северной Ирландии.