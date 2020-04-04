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04.04.2020 11:00
Рубрика: Спорт

Макгрегор не сможет заменить Нурмагомедова в поединке против Фергюсона

Текст: Максим Домчев

Тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора опроверг новость о том, что он может заменить чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке против Тони Фергюсона.

По словам Джона Каваны, такая новость - просто первоапрельская шутка. Об этом он заявил ESPN.

Фото: REUTERS
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"Конор всегда готов драться, но мы немного пошутили на эту тему. Шансов на бой у нас нет, - заявил он. - Все залы в стране закрыты из-за коронавируса. Мы давно с ним не виделись".

По словам тренера, участие в этом поединке было бы глупым решением. А Макгрегору этот бой не нужен, поскольку ему не нужны деньги, чтобы прокормить себя и свою семью. А в следующий раз ирландец выйдет на бой против американца Джастина Гэтжи.

Бой был намечен на лето, однако когда именно он пройдет, сейчас говорить рано.

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