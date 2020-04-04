Указ главы Республики Марий Эл от 3 апреля 2020 года № 71 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

I. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., №27032020020011, 30 марта 2020 г., №30032020020012) следующие изменения:

1. Указ изложить в следующей редакции:

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавируснойинфекции(COVID-19)" постановляю:

1. Ввести до 30 апреля 2020 г. включительно на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности.

2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 30 апреля 2020 г. включительно не допускается проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

3. Временно приостановить до 30 апреля 2020 г. включительно:

а) работу кружков и секций, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа;

б) предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Марий Эл, государственных казенных учреждениях Республики Марий Эл - центрах предоставления мер социальной поддержки населению в городах и районах Республики Марий Эл, государственных казенных учреждениях Республики Марий Эл - центрах занятости населения города и района Республики Марий Эл, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

в) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (данное ограничение не распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций общественного питания, а также доставки заказов);

г) работу объектов розничной торговли (данное ограничение не распространяется на аптеки, аптечные пункты, объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с такими услугами средств связи, специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, а также объекты розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, объекты розничной продажи моторного топлива, запасных частей и ремонтных материалов для сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, смазочных материалов для сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, минеральных и органических удобрений и средств защиты растений, а также продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки);

д) работу физкультурно-спортивных организаций, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (данное ограничение не распространяется на продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки);

е) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

ж) осуществление органами исполнительной власти Республики Марий Эл бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

з) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. №710-р проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2019 г. № 432.

4. Ввести ограничение охоты в виде запрета охоты до 30 апреля 2020 г. на территории охотничьих угодий Республики Марий Эл.

5. Обязать до 30 апреля 2020 г. включительно:

а) граждан, прибывших с территорий иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Республики Марий Эл по номеру телефона: (8362) 45 - 18-08;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

б) граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 календарных дней, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей;

в) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (данное ограничение не распространяется на руководителей и работников (служащих) организаций и государственных органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии справки работодателя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу);

г) граждан, за исключением граждан, указанных в подпункте "в" настоящего пункта, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Разрешается передвижение по территории Республики Марий Эл, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, при наличии справки работодателя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу;

д) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

е) государственные органы, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

6. Рекомендовать гражданам до 30 апреля 2020 г. включительно:

а) воздержаться от посещения религиозных объектов;

б) ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Обязать работодателей, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

в) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5 настоящего Указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

г) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящего Указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

8. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

а) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 5 настоящего Указа, а также граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

б) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет, обеспечив усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

в) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

г) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

д) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" пункта 5 настоящего Указа, а также гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

е) обеспечить размещение информационных материалов о временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, предусмотренных подпунктом "з" пункта 3 настоящего Указа, в средствах массовой информации.

9. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, обеспечить неприменение до 30 апреля 2020 г. включительно мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Указа, а также гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

10. Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период до 30 апреля 2020 г. включительно мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Указа, а также гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, не учитывается при предоставлении Министерством социального развития Республики Марий Эл государственной услуги "Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

11. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить в указанных образовательных организациях работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима.

12. Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Республики Марий Эл, органов местного самоуправления в Республике Марий Эл и организаций.

13. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

14. Оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл проработать вопрос введения и реализации комплекса мер на территории Республики Марий Эл, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Марий Эл посредством установления особого порядка передвижения транспортных средств, в том числе проведения соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий в отношении физических лиц, прибывающих на территорию Республики Марий Эл транспортными средствами, а также воздушными судами, железнодорожным и водным транспортом.

15. Настоящий Указ не распространяется на государственные органы, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей и их работников, осуществляющих деятельность с учетом положений пунктов 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

16. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

17. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. В нумерационном заголовке приложения к Указу слово "Приложение" заменить словами "Приложение № 1".

3. Дополнить приложением № 2 (прилагается).

II. Предложить Государственному Собранию Республики Марий Эл в оперативном порядке проработать вопрос установления в Республике Марий Эл дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на период действия в Республике Марий Эл режима повышенной готовности, установленного настоящим Указом.

III. Министерству промышленности, экономического развития и торговли в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл соответствующий проект решения.

IV. Министерству образования и науки Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл соответствующий проект решения в отношении образовательных организаций.

V. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







