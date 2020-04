МиГ-17 против F-105: первая победа советских истребителей во Вьетнаме

4 апреля во Вьетнаме празднуют День авиации. Праздник учрежден в честь победы МиГ-17Ф над американскими ударными истребителями-бомбардировщиками F-105D Thunderchief. Эпохальный бой произошел в 1965 году.

Подбитый F-105 во Вьетнаме. Фото: National Museum of the U.S. Air Force / wikipedia.org