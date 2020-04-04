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04.04.2020 12:12
Рубрика: Стиль

Неделя моды проходит на выходных в виртуальном формате

Текст: Сусанна Альперина
Национальная палата моды при поддержке Фонда моды решила провести российскую Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia - виртуально. 4 и 5 апреля новые коллекции представят как молодые, так и уже известные дизайнеры. Отметим, что Неделю моды всегда можно было смотреть в Сети - трансляции ведутся уже несколько лет. Однако сейчас мероприятие впервые пройдет полностью в digital-формате. Такое решение разработано для поддержки дизайнеров и модных домов в условиях пандемии.
Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Фото: Mercedes-Benz Fashion Week Russia

"Мы призываем поддерживать российских дизайнеров не только привычным тегом #MBFWRussia, а также тегами #stayhome и #stayhomeinfashion. Посетите презентации дизайнеров из дома, подготовьтесь, выберите образ для показа или street/home style, выложите фото, шерьте, лайкайте - все это поддержит таланты в текущих условиях", - считает президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

Первоначально планировались стримы с презентаций и закрытых шоу, которые дизайнеры готовили вместо показов в Манеже. Однако в связи с новыми ограничениями в Москве и в целях предупреждения распространения вируса организаторы отказались от этой идеи.

"Даже минимальная рабочая группа для организации одного стрима - это 10-15 человек, включая моделей, визажистов, операторов и т. д. В сегодняшней ситуации лучшее, что модная индустрия может сказать миру, - это #stayhome, оставайтесь дома, будьте ответственными. Наше онлайн-мероприятие подготовлено полностью дистанционно", - говорит Александр Шумский.

Неделя моды пройдёт в формате видеопрезентаций новых коллекций. Часть коллекций будет представлена в виде лукбуков. Сайт недели моды #MBFWRussia и медиапартнеры будут добавлять свежий контент, посвящённый новым коллекциям, в течение всего апреля. .

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Модные дома будут шить маски и защитную одежду

Популярная виртуальная модель Алиона Пол будет освещать показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia и делиться любимыми образами с аудиторией. Алиона также создала капсульную коллекцию цифровой одежды, в которой первый раз посетит Неделю моды. Одежда для Алионы создана с помощью компьютерной графики и нейросетей.

Неделя моды "Мерседес-Бенц" в России также объединилась с проектом "#Москвастобой", который сейчас особенно актуален, когда все сидят дома. Каждый день он наполняется онлайн-мероприятиями, которые представляют различные площадки. Видеопрезентации новых коллекций российских дизайнеров, собранные в единое расписание, будут размещены на сайте проекта stayhome.moscow.

За последними обновлениями можно следить на официальном сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru и в социальных сетях Недели моды.

Между тем

Впервые Mercedes-Benz Fashion Week Russia и ведущая платформа для коротких видео TikTok решили объединиться, чтобы помочь всем желающим с пользой провести время дома. С 4 по 7 апреля пройдет онлайн-курс с воркшопами от дизайнеров и fashion-экспертов. TikTok вместе с Неделей моды запустили модный челлендж #СтильнаДому. Он призывает пользователей поделиться идеями оригинального домашнего стиля одежды с помощью коротких видео. Готовить завтрак в шелковом халате, подключаться к онлайн-совещанию в деловом пиджаке и пижамных штанах, примерить любимое вечернее платье к семейному ужину - воображение пользователей не ограничено.

В рамках совместного проекта MBFW Russia и TikTok пройдет 9 семинаров - воркшопов от дизайнеров и экспертов модной индустрии.

Стиль

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