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04.04.2020 06:00
Рубрика: Общество

Педагоги поставили "тройку" IT-оснащению школ

Текст: Ксения Колесникова
Большинство педагогов (61%) оценили на "тройку" техническое оснащение своей школы или своего вуза. И только 15% указали, что их организация оборудована "очень хорошо". Такие данные получили аналитики центра НАФИ, опросив в конце марта (на первом этапе "удаленки") более тысячи педагогов из восьми федеральных округов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Две трети российских школьных учителей (68%) считают, что система образования не готова к переходу на дистанционное обучение, 24% полагают, что школы к переходу готовы.

Фото: iStock
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Что интересно? Среди преподавателей вузов выше доля более оптимистичных оценок: треть (35%) считают, что система высшего образования готова к переводу занятий в удаленный формат, 53% придерживаются обратного мнения.

Педагоги в целом высоко оценили помощь со стороны своих школ и вузов в переходе на "дистант". Большинство (63%) отметили, что их организация проводила консультации по запуску дистанционного обучения, причем преподавателей вузов консультировали и обучали чаще, чем учителей школ (70% против 62%).

При этом педагоги жаловались на техническое оснащение их образовательной организации.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Некоторые школьные учителя отмечают: некоторые ученики не смогут учиться дистанционно. Причины? На всех детей в семье хватает гаджетов, или есть проблемы с интернетом, с цифровыми компетенциями учеников.

Так, почти каждый пятый учитель (19%) отметил, что до половины всех школьников в их потоке дистанционно учиться не смогут. Каждый десятый учитель (10%) указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины.

Что еще интересно? Педагоги дали низкие оценки качеству электронных материалов, предлагаемых учащимся для дистанционного обучения. Только 40% охарактеризовали их качество как "отличное" или "хорошее", 43% - только как "удовлетворительное", 9% - как "плохое". Чаще плохие оценки качеству материалов давали преподаватели вузов.

Итоги? Прогнозы большинства российских педагогов негативны. 66% считают, что качество знаний учащихся снизится, 28% - что оно останется без изменения, 6% заявили об улучшении качества знаний.

Комментарий

Людмила Спиридонова, директор исследований НАФИ в сфере человеческого капитала:

- Всем пришлось столкнуться с неожиданными трудностями. Система образования оказалась "на первой линии фронта" с большим количеством людей: около 1,5 млн школьных учителей и преподавателей вузов, а также 16 млн школьников и 7 млн студентов. Оперативно выстроить систему обучения и выполнение учебного плана в дистанционном формате оказалось непросто, что почувствовали все участники системы, включая родителей школьников.

Фото: iStock
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Результаты ранее проведенных нами исследований дают повод для надежды на успешное ведение дистанционных занятий. Российские педагоги обладают значительно более высоким уровнем цифровой грамотности по сравнению со средними показателями по России (88 против 62 пунктов), а также по сравнению с учащимися (73 пункта для подростков от 14 до 17 лет и 77 пунктов для молодых людей от 18 до 24 лет) .

Однако также по результатам исследования было выявлено, что учителям школ и преподавателям вузов в первую очередь необходимо углубление знаний в области принципов работы компьютерной техники и программного обеспечения, развитие навыков использования в образовательном процессе современных гаджетов и приложений.

Все эти проблемные места пока мешают быстро настроить эффективный учебный процесс и потребуют от педагогов оперативного наращивания их знаний и навыков.

Общество Образование

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