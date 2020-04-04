Первый случай COVID-19 зафиксирован на Фолклендских островах

Правительство Фолклендских островов сообщило в пятницу о первом подтвержденном случае заражения новым коронавирусом. Пациент был госпитализирован 31 марта с аэродрома ВВС Великобритании Mount Pleasant Complex.

Сейчас заболевший изолирован в одной из больниц. Его состояние оценивается как стабильное, пишет РИА Новости. По словам главы медицинской службы доктора Ребекки Эдвардс, власти островов знали, что рано или поздно здесь будет первый случай COVID-19. "Нам повезло, что до этого момента у нас не было зарегистрировано заражений, так как мы использовали это время на проработку нашего подхода в больнице, а также в более широком плане", - отметила Эдвардс.

Ранее власти Великобритании направили на острова медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Напомним, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, было зафиксировано в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире заразились уже более миллиона человек, свыше 50 тысяч заболевших скончались.