Певица Пинк и ее трехлетний сын переболели коронавирусом

Сорокалетняя Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, - американская певица, автор песен и актриса, и ее трехлетний сын Джеймсон переболели новым коронавирусом.

Об этом женщина рассказала в Twitter. Уточнив, что симптомы недуга проявили себя две недели назад. А когда артистка прошла тест на коронавирус - по совету врача - он показал положительный результат. И семья певицы на две недели ушла на самоизоляцию.

Которая пошла на пользу - болезнь отступила. Что подтверждает сделанный два дня назад повторный анализ.

При этом артистка призывает общественность проявить сознательность и сесть на карантин.

Кроме того Пинк пожертвовала полмиллиона долларов на поддержку медиков Филадельфии и Лос-Анджелеса, которые ежедневно "сражаются на передовой линии фронта".

Алиша родилась в 1979-м в Пенсильвании. Дебютный альбом - Can't Take Me Home - выпустила в 2000-м. Среди экранных работ - камео в ремейке "Роллербола", вторые "Ангелы Чарли", хоррор "Катакомбы", "Побег из Вегаса", озвучка мультфильмов.