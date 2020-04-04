Певица Пинк и ее трехлетний сын переболели коронавирусом

Сорокалетняя Алиша Бет Мур, более известная как Пинк, - американская певица, автор песен и актриса, и ее трехлетний сын Джеймсон переболели новым коронавирусом.
Об этом женщина рассказала в Twitter. Уточнив, что симптомы недуга проявили себя две недели назад. А когда артистка прошла тест на коронавирус - по совету врача - он показал положительный результат. И семья певицы на две недели ушла на самоизоляцию.
(1 of 2) ❤️ pic.twitter.com/giodqm0PWf— P!nk (@Pink) April 4, 2020
Которая пошла на пользу - болезнь отступила. Что подтверждает сделанный два дня назад повторный анализ.
При этом артистка призывает общественность проявить сознательность и сесть на карантин.
Кроме того Пинк пожертвовала полмиллиона долларов на поддержку медиков Филадельфии и Лос-Анджелеса, которые ежедневно "сражаются на передовой линии фронта".
Алиша родилась в 1979-м в Пенсильвании. Дебютный альбом - Can't Take Me Home - выпустила в 2000-м. Среди экранных работ - камео в ремейке "Роллербола", вторые "Ангелы Чарли", хоррор "Катакомбы", "Побег из Вегаса", озвучка мультфильмов.
“Imagine all the people, Living life in peace.” During this holiday season, consider spreading peace + love throughout the world by supporting the amazing, life-saving efforts of @UNICEFUSA Imagine the difference we could make if each of us gave just $1 https://t.co/kg0JTwgDrC pic.twitter.com/QFCt4osjSm— P!nk (@Pink) December 19, 2019