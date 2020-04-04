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Появились новые сведения о состоянии Льва Лещенко

Поп-музыка
    04.04.2020, 16:49
Текст:   Ирина Невинная

Народный артист РСФСР Лев Лещенко продолжает лечиться в больнице, самочувствие у него хорошее. Об этом рассказал друг певца, юморист Владимир Винокур.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил с разрешения артиста, что он действительно проходит лечение по поводу пневмонии, развившейся после заражения коронавирусом.

Проценко сообщил, что Лещенко несколько дней находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, потом его состояние улучшилось, и несколько дней назад он был переведен в обычную палату.

"Лев Валерьянович продолжает лечение, самочувствие у него хорошее", - цитирует РИА Новости Винокура.

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