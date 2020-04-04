Ракова: около 900 заболевших коронавирусной инфекцией лечатся дома

Около 900 больных с коронавирусом лечатся дома. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

- Уже две недели в Москве работает режим лечения на дому пациентов с коронавирусом. У многих болезнь протекает в легкой форме, поэтому госпитализация им не нужна. Сегодня уже около 900 заболевших коронавирусной инфекцией находятся на домашнем лечении.

За больными, которые лечатся дома, наблюдают врачи. Делают они это с помощью телемедицинских технологий. Квалифицированные медики с помощью аудио- и видеотехнологий круглосуточно консультируют и оценивают состояние здоровья пациентов.

Напомню, домашнее лечение коронавируса начали в столице применять 23 марта. Решение, можно ли оставить человека на лечении дома, принимает врач. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения. Если пациент нарушит правила карантина, его в обязательном порядке госпитализируют. Такие же правила распространяются на проживающих с заболевшим коронавирусом.

Всего в настоящее время в столице зарегистрировано 3357 случаев заражения коронавирусом.