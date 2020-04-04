Эксперт по информационной безопасности: Столица готова к запуску системы контроля за режимом самоизоляции

Эксперты продолжают оценивать систему контроля за соблюдением правил самоизоляции, о готовности которой заявил сегодня в Москве департамент информационных технологий. В частности, ведущий специалист Центробанка РФ, основатель проекта по информационной безопасности Monolith Plus Илья Арестов считает, что такая система необходима столице в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции. Он напомнил, что подобные меры уже предпринимаются в мире. В своем интервью Агентству городских новостей "Москва" он сказал:

- Данная система уже введена во многих странах - в Китае, Индии, активно внедряется в других странах. Считаю, что она необходима для контроля перемещения граждан, для того, чтобы люди более ответственно относились к этому.:

Говоря о готовности Москвы к этому шагу, Арестов отметил:

- Москва готова. Необходимые серверы и сайты, все это существует, в том числе, госуслуги и mos.ru. Это все есть, остается только включить. Единственное, что на данный момент отсутствует - юридическая документация, то есть не приняты необходимые для этого акты, но, в принципе, техническая сторона готова.

Но он согласен с тем, что если москвичи будут придерживаться объявленных в городе правил самоизоляции, то дополнительных мер и не потребуются: "Это же в любом случае затраты и времени, и денег на то, чтобы установить эту систему".