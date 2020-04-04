Три человека погибли в крупном ДТП под Подольском

Три человека погибли и один госпитализирован после крупного ДТП под Подольском. Об этом сообщает в пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Авария произошла на 38 км Симферопольского шоссе.

По данным пресс-службы, водитель легкового автомобиля на большой скорости врезался в стоящую на территории заправки фуру.

Три человека погибли на месте, среди них - водитель и два пассажира белого легкового автомобиля. Еще один пассажир авто доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Водитель фуры не пострадал.

Раннее "Радио 1" сообщило о том, что в ДТП со скорой помощью на западе Москвы пострадали четыре человека