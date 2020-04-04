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04.04.2020 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса 93-летняя женщина

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле накануне выписки умерла женщина, проходившая лечение от коронавируса. От инфекции ее вылечили, но не выдержало сердце, сообщает сайт регионального правительства.

У 93-летней тулячки тест на COVID-2019 дал положительный результат. Ее госпитализировали, женщина прошла комплексную интенсивную терапию. После лечения повторный контрольный анализ был отрицательным. Однако женщина скончалась. По данным медиков, причиной смерти стало хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что за минувшие сутки в Туле выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным региональной оперативной группы, оба заболевших контактировали с инфицированными людьми. Состояние заболевших стабильное.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Таким образом, на данный момент в регионе диагностировано 19 случаев COVID-2019. Трое самых первых заболевших - мать, отец и 12-летняя девочка - вылечены и выписаны из больницы. Остальные продолжают лечение, их состояние без отрицательной динамики. Еще 43 человека госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего под наблюдением врачей на домашней изоляции находятся 1545 человек.

По рекомендация минздрава Тульской области должны быть созданы 733 инфекционные койки, больше половины уже готовы к приему пациентов.

Накануне глава региона подписал указ, продляющий режим повышенной готовности в Тульской области до 12 апреля. Введены дополнительные ограничения. Приостановлено действие проездных билетов на общественном транспорте для студентов и людей старше 65 лет. До 12 апреля по-прежнему не будут работать торговые центры, рестораны, парки и другие заведения, где может быть скопление людей. В тоже время сделаны исключения для парикмахерских - с условием предварительной записи и не более пяти человек в одном помещении. А общепит работает в режиме доставки и самовывоза. Для малообеспеченных граждан бесплатно будут доставляться продуктовые наборы и индивидуальные средства защиты.

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