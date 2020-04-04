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04.04.2020 04:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Рейсовый междугородний автобус съехал в кювет и опрокинулся по дороге из Хакасии в Красноярск. Инцидент произошел рано утром на федеральной трассе "Енисей", сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

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Отмечается, что водитель не справился с управлением. Всего в автобусе находились 14 человек, шесть из них были направлены в больницу Дивногорска. Тяжелораненых нет, пострадавшие отделались ушибами, пишет "Интерфакс".

Осмотр показал, что водитель был трезвым. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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