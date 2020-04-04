В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Рейсовый междугородний автобус съехал в кювет и опрокинулся по дороге из Хакасии в Красноярск. Инцидент произошел рано утром на федеральной трассе "Енисей", сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

Отмечается, что водитель не справился с управлением. Всего в автобусе находились 14 человек, шесть из них были направлены в больницу Дивногорска. Тяжелораненых нет, пострадавшие отделались ушибами, пишет "Интерфакс".

Осмотр показал, что водитель был трезвым. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.