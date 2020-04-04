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04.04.2020 11:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Новосибирской области возобновляют работу стройки и промпредприятия

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области с 6 апреля разрешена работа промышленных предприятий, строительных компаний, а также связанных с ними организаций. Об этом говорится в постановлении регионального правительства № 102-п от 3 апреля 2020 года, подписанном губернатором Андреем Травниковым.

В документе указан перечень видов деятельности, не требующий обязательного приостановления деятельности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Речь идет о таких сферах экономики, как строительная и обрабатывающая промышленности, добыча полезных ископаемых, образование.

При этом, как отметили в правительстве региона, руководители таких предприятий обязаны взять на себя ответственность за полное исполнение комплекса санитарных и защитных мер, включая обеспечение работников средствами защиты, санитарную обработку рабочих мест, соблюдение безопасной социальной дистанции.

Фото: Владимир Аносов
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Комментируя решение, губернатор Андрей Травников сказал, что глава государства обратился к руководителям регионов с просьбой подойти разумно, принять взвешенные решения, которые бы, с одной стороны, обеспечивали необходимый уровень защищенности жителей от распространения инфекции, а с другой - ограничительные меры не должны нанести непоправимый ущерб экономике регионов.

Продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность региона и снабжающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

- Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам нашей страны со словами о том, что пока, к сожалению, угроза распространения эпидемии коронавируса на территории страны сохраняется. Принято решение о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля, - отметил Андрей Травников.

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