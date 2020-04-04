Количество пациентов с коронавирусом в Дагестане увеличилось вдвое

В Дагестане в два раза выросло количество подтвержденных случаев заражения COVID-2019.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на данные республиканского управления Роспотребнадзора, подтверждено еще 25 случаев заражения. Сутки назад в регионе было столько же заболевших.

Таким образом всего в Дагестане насчитывается 50 человек с коронавирусом. Среди них - пять пациентов в возрасте старше 65 лет и 11 детей.

Также сообщается, что обследование на наличие коронавирусной инфекции уже прошли 2273 жителя республики, а на карантине находятся 1226 человек.