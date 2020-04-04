На Северном Кавказе выявили четыре новых случая заболевания COVID-19

В регионах СКФО на 4 апреля зафиксировали еще четыре случая заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора РФ, у трех человек подтвердился диагноз в Чечне, еще один заболевший в Северной Осетии.

Всего в Чеченской Республике заболели 15 человек, а 1 апреля здесь скончалась 82-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. В Северной Осетии количество заболевших достигло пяти.

- Что касается пациентов, которые сейчас лечатся от коронавирусной инфекции, то, за исключением двух пациентов в возрасте 61 и 83 лет, все они находятся в удовлетворительном состоянии. Как я неоднократно повторял, мишенью коронавирусной инфекции являются именно пожилые лица, а также лица с сопутствующими заболеваниями. Поэтому береги пожилых и окружающих, соблюдайте карантин, - отметил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.

На территории Чечни 3 апреля начал действовать комендантский час, с 20.00 до 8.00 ежедневно в республике запрещено движение транспорта и пешеходов. Это время местные власти используют для дезинфекции населенных пунктов.

Всего в СКФО, по данным на 4 апреля, COVID-19 заболели 65 человек, четверо выздоровели и один скончался.

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