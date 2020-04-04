В Ленобласти два человека умерли в ДТП с грузовиками

В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на Ропшинском шоссе, в котором погибли два человека.

Автокатастрофа произошла на 105-м километре Ропшинского шоссе. По предварительным данным, легковой автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками.

От удара Chevrolet отбросило и легковушка врезалась в опору освещения. В салоне машины находились три человека. Водитель и один из пассажиров погибли на месте.

Один из пассажиров выжил. Он госпитализирован. Также в больницу доставлен водитель одного из грузовиков.