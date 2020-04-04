В Петербурге откроют интернаты для школьников на период самоизоляции

Комитет по образованию Санкт-Петербурга рассмотрит вопрос об открытии интернатов для школьников, родители которых должны будут выполнять свои служебные обязанности, несмотря на объявленные нерабочие дни, сообщают в пресс-службе Смольного.

Кроме того, возможно, в ближайшее время в городе увеличится количество дежурных групп в детских садах.

Сейчас в разных районах Санкт-Петербурга работают 43 дежурных группы для дошкольников, чьи родители продолжают трудиться, поддерживая жизнеобеспеченность города. Для удобства родителей заявления для поступления в такие группы направляются сразу в детский сад по электронной почте.

Здесь приняты все меры безопасности, в том числе каждые два часа проводится дезинфекция помещений. Предельная наполняемость каждой такой группы - двенадцать малышей.

При необходимости количество дежурных групп в детских садах может быть увеличено до 70, отмечают в правительстве Санкт-Петербурга.