Фермеры продолжат сеять хлеб и дежурить на трассе М-4

На Кубани продолжаются весенне-полевые работы, на ход которых не повлияла коронавирусная инфекция. Напротив, сельчане считают, что самая надежная самоизоляция - в кабине трактора или сеялки.

Об этом корреспонденту "РГ" рассказал член Общественной палаты РФ, председатель Совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России Александр Шипулин. Он живет и работает в Ленинградском районе Кубани, где на хуторе Восточном расположено фермерское хозяйство "Теплый стан". Основанное 30 лет назад на базе приемной семьи, оно стало "градообразующим предприятием" для маленького хутора на 100 дворов.

Благодаря этому здесь удалось сохранить детский сад, школу, клуб и фельдшерский пункт.

А эти весенние дни практически все взрослое население хутора проводит на своих приусадебных участках и в поле.

"Хуторяне сажают картошку на своих огородах, а фермеры вывели в поле технику, - рассказал "РГ" Шипулин. - Сеем сахарную свеклу, следом пойдет подсолнечник, кукуруза, другие яровые культуры. Наши механизаторы трудятся с рассвета до заката. Конечно, соблюдаем все правила дезинфекции. Да и в кабине трактора или сеялки - естественная самоизоляция. Коллеги из других регионов, с которыми мы регулярно созваниваемся, рассказывают то же самое. Все понимают, что от нашей работы напрямую зависит продовольственная безопасность страны".

Для аграриев Кубани, которую называют российской житницей, эта задача особенно актуальна. В конце февраля, после теплой зимы, специалисты оценили состояние 99 процентов посевов как хорошее и дали в целом благоприятный прогноз на урожай. Нет дефицита в минеральных удобрениях, средствах защиты растений, а также в льготных кредитах. Но в конце марта стало понятно, что виды на урожай может испортить засуха. Поэтому сейчас хуторяне и станичники с надеждой смотрят на небо.

"31 марта в большинстве районов края пошел дождь, - говорит Шипулин. - Жаль, что осадки незначительные, надеемся на большой апрельский дождь. А так - работает в прежнем режиме. Продолжаем выпускать муку, комбикорма, макароны, сено для животных. Каждое утро на линию выходит машина, которая развозит нашу продукцию потребителям".

По словам фермера, особенно востребованы корма для скота: "И, хотя сено у нас уже заканчивается, стараемся никому не отказывать, понимая, что людям нечем кормить домашних коровок. С учетом повышенного спроса решили в этом году заготовить больше сена и концентрированных кормов".

Что касается цен, то ни на один вид своей продукции фермер их не повысил. Его коллеги с Кубани и из других регионов поступают так же: никто не намерен наживаться на повышенном спросе на продовольствие.

Хутор Восточный небольшой, расположен в стороне от больших дорог. И сегодня это его преимущество. По сравнению со станицей Кисляковской с почти шестью тысячами жителей, рядом с которой проходит федеральная трасса М-4. Поток машин, несмотря на карантин, движется в сторону Крыма и Черноморского побережья Кубани.

"Как только стало известно, что эта неделя будет нерабочей, на трассе появилось много автомобилей из других регионов, - говорит председатель Совета Кисляковского сельского поселения Евгений Шакун. - Большинство везли на багажниках велосипеды и надувные лодки. Хозяева авто не скрывали, что собрались на отдых. О том, что вместе с ними сюда могут попасть бациллы заразы, поразившей их родные города, они, похоже, не думали. Понятно, мы приняли меры, чтобы обезопасить станичников".

По словам Евгения, организовано дежурство. В мобильные бригады, которые обходят улицы, дворы, магазины и предприятия местных предпринимателей, вошли казаки и сельские депутаты.

"Разъясняем закон, следим, чтобы соблюдались установленные санитарно-эпидемиологические требования, - поясняет Евгений. - Следим, чтобы никто без надобности не выходил на улицу, особенно дети. Нарушителей снимаем на видео, решать, как их наказывать, будем потом. Сейчас главное - убедить всех в необходимости соблюдать установленный режим самоизоляции".

Крестьянско-фермерское хозяйство "Шакун", в котором трудится Евгений, недавно открыло пекарню, которая снабжает хлебом не только станичников, но и соседей. "Все наши сотрудники обеспечены масками и антисептиками, - говорит фермер. - Водители и продавцы - тоже в масках и перчатках. Сотрудников, не задействованных в производственном процессе, перевели на дистанционный режим. А механизаторы весь световой день проводят в поле".

Кубанские аграрии уверены, что инфекционная вспышка не повлияет на урожай.

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