В Элисте временно запретили отключать за долги воду и газ

Власти Элисты ввели временный запрет на отключение за долги жителям города доступа к таким ресурсам, как вода, электричество и газ. Запрет будет действовать до окончания карантинных мер, которые из-за сохраняющейся угрозы эпидемии коронавируса продлены в Калмыкии до 30 апреля.

"Штрафные санкции и пени из-за долгов начисляться не будут. Этот вопрос под особым контролем городской администрации", - подчеркнули местные власти.

В Элисте также в связи с распространением коронавируса начали действовать временные ограничения на движение частного транспорта в ночное время. Как пояснили в горадминистрации, они установлены в период с 23:00 до 5:00 часов. Ограничительные меры не распространяются на машины правоохранительных органов, экстренных и специальных служб, а также на такси при наличии санитарной справки, подтверждающей дезинфекцию автомобиля.

Между тем

В соседней Астрахани с 6 апреля возобновит работу общественный транспорт. Как сообщает администрация города, на муниципальные маршруты выйдут автобусы малой и средней вместимости, а временные маршруты прекратят действие. При этом отмечается, что воспользоваться общественным транспортом смогут только астраханцы, имеющие пропуск установленного образца.

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