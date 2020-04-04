В Крыму и Севастополе призовут в армию 3,3 тысячи человек

В Крыму и Севастополе начался весенний призыв граждан на военную службу. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан II ранга Алексей Рулев.

Он продлится до 15 июля этого года. Во время призыва планируется отобрать и направить для прохождения военной службы около 3,3 тысячи жителей Крыма и Севастополя. Большая часть из них будут служить за пределами полуострова, в воинских частях Южного и других военных округов.

- В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами, - отметил Рулев. - Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия.

По прибытии на место службы на 14 дней их разместят в отдельных казармах с отдельным от остальных военнослужащих части питанием и обучением. Минимум три раза в день новобранцам будут измерять температуру.