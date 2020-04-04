Челябинский электротранспорт начал работать только утром и вечером

В Челябинске с 4 до 19 апреля трамваи и троллейбусы перешли на сокращенный график работы, сообщили в субботу в городской администрации.

- В связи с резко сократившимся пассажиропотоком в Челябинске временно ограничено движение электротранспорта в дневное время, - сообщили в пресс-службе мэрии. - С 4 по 19 апреля электротранспорт будет работать по сокращенному графику: в утренние часы: с 5.00 до 9.00, в вечернее - с 16.00 до 21.00. Это вынужденная и временная мера, просим пассажиров отнестись к ней с пониманием.

Движение электротранспорта в связи с продлением режима обязательной самоизоляции организовано для работников предприятий непрерывного цикла. При этом количество подвижного состава на линии во время работы осталось прежним. Подробное расписание движения электротранспорта можно посмотреть на сайте мэрии.

Отметим, что муниципальные автобусы пока работают в прежнем режиме.