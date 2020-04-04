Россия призывает к международной координации в противодействии пандемии

Российская Федерация настойчиво призывает крепить международную солидарность перед лицом пандемии COVID-19. В этой связи Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект Декларации о солидарности в борьбе с заболеванием, соавторами которой стали 28 государств, говорится в заявлении МИД РФ.

Документ, в том числе, предусматривает отказ от торговых войн и принятых в обход Совбеза ООН односторонних санкций для обеспечения неотложного доступа населения к продовольствию и медикаментам, а также противодействия спекуляциям товарами первой необходимости.

Отмечается, что консенсусному принятию документа гуманистического содержания воспрепятствовали США, Великобритания и ЕС, у которых "пошли на поводу" Украина и Грузия. Даже на фоне глобальной эпидемической угрозы они не сочли возможным отказаться от политизированных подходов.

Особенно возмутительным выглядит нежелание ряда международных игроков распрощаться со своей санкционной политикой, ставящей простых людей в уязвимых государствах на грань выживания. В чрезвычайных обстоятельствах Генсеку ООН следует настойчиво возвышать голос за отмену дискриминационных мер, отмечается в сообщении МИД РФ.