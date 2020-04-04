Российские военные обучат сербских медиков борьбе с коронавирусом

В субботу на совещании в белградской Военно-медицинской академии прилетевшие накануне из России специалисты вместе с сербскими коллегами определили порядок работы, населенные пункты и объекты, где в ближайшее время начнут работать наши армейские медики и военнослужащие подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты.

В консультациях участвовали представители минобороны Сербии во главе с заместителем начальника генштаба Петаром Цветковичем и статс-секретарем министерства здравоохранения Бериславом Текичем. Нашу страну представляли генерал - майор Михаил Чернышов и офицеры штаба российской оперативной группы. Местные военные и медики проинформировали российских специалистов об особенностях распространения Covid-19 в республике, рассказали о предпринимаемых ими мерах борьбы с распространением коронавируса.

По итогам этой встречи решено привлечь наши врачебно-сестринские бригады к обучению сербских медиков, которые занимаются инфицированными пациентами. Кроме того, российские военврачи окажут помощь коллегам в организации лечения и карантинных мероприятий.

Две бригады медиков из РФ планируют оставить в Белграде, где сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация. Ещё пять бригад направят работать в города Ниш, Кикинда, Валево, Крагуевац и Чуприя.

Специалистов радиационной, химической и биологической защиты защиты и одну медицинскую бригаду командируют в военный городок Бачка Тополо - там содержат в изоляции сербских военнослужащих, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией. Еще двум группам специалистов РХБЗ предстоит работать в клинике акушерства и гинекологии "Народный фронт" и медицинском клиническом центре имени Драгина Мишевича в Белграде. Но прежде наши военные подготовят к применению привезенную из России технику и медоборудование.

"Мы определили, что поделимся на восемь рабочих групп, которые обойдут больницы, дадут свои советы и поделятся опытом. Сейчас обсуждается точный план работы на предстоящие несколько дней", - уточнил чиновник минздрава Сербии.

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина наша страна командировала на Балканы военных медиков и специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. С собой они привезли современное оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. По распоряжению министра обороны Россия Сергея Шойгу людей и 16 единиц техники в пятницу и субботу доставили в Сербию на военно-транспортных самолетах Ил- 76.

В оперативную группу из 87 человек вошли восемь врачебно-сестринских бригад и отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Это подразделение предназначено для проведения дезинфекционных работ. В Сербию наши военные взяли комплексы анализа патогенных материалов. Для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений их снабдили необходимым запасом дезинфектантов.

О том, что российские специалисты окажут помощь Сербии в борьбе с коронавирусом договорились в телефонном разговоре президенты Владимир Путин и и Александр Вучич.