В Минобороны РФ сообщили, что российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная санитарная обработка и дезинфекция 24 пансионатов для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии.

Обработано 29 зданий и сооружений, более 119 тыс. квадратных метров внутренних помещений. Дорог с твердым покрытием более 13 тыс. квадратных метров.

За минувшие сутки российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от г. Бергамо: в городах Вила-де-Адда, Сан-Пелегрино, Вила-де-Альме, Зогно.

Кроме того, Россия завершила доставку врачей и специалистов по дезинфекции в Сербию. Последний, 11-й самолет Ил-76 прибыл на аэродром Батайница, расположенный в 20 км северо-западнее Белграда.