Указ главы Республики Северная Осетия-Алания от 3 апреля 2020 года № 115 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 27 марта 2020 года № 105 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

"1.2. Руководителям органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания обеспечить выдачу удостоверений соответствующего образца органа для передвижения государственных гражданских и муниципальных служащих и работников указанных органов по территории Республики Северная Осетия-Алания в связи с осуществлением служебной деятельности.

Руководителям иных органов и организаций всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания, деятельность которых не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Указом, обеспечить выдачу удостоверений соответствующего образца организации или документа (справки), по форме согласно приложению 3 к настоящему Указу.";

2) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Установить, что:

действие документа (справки), указанного в пункте 1.2 настоящего Указа, не распространяется на возможность передвижения по территории Республики Северная Осетия-Алания, не связанного с выполнением служебных обязанностей в рамках обеспечения деятельности органов и организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Указом;

передвижение волонтеров в пределах территории Республики Северная Осетия-Алания при доставке отдельным категориям граждан лекарств, продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу, осуществляется на основании документов (справок), выданных Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи.";

3) в пункте 2 слова "до 6 апреля 2020 года" заменить словами "до 19 апреля 2020 года";

4)пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Работу объектов розничной торговли и рынков, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, операторов связи, их офисов обслуживания (салонов сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению 1 к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне непродовольственных товаров первой необходимости, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в данный перечень.";

5) дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:

"2.9. Деятельность организаций всех форм собственности, предоставляющих гостиничные услуги".

6) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Ограничения, установленные настоящим Указом, не распространяются на организации строительной отрасли и строительной индустрии, осуществляющие деятельность на территории Республики Северная Осетия-Алания в рамках реализации национальных проектов, федеральных адресных инвестиционных программ.";

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить с 28 марта 2020 года до 19 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование,профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.";

8) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

"11.1. Министерству физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания, Комитету Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, региональным отделением общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" на территории Республики Северная Осетия-Алания":

обеспечить работу волонтеров по доставке отдельным категориям граждан лекарств, продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу;

осуществить работу телефонов "горячих линий" по вопросам доставки отдельным категориям граждан лекарств, продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении 1 к настоящему Указу;

обеспечить волонтеров индивидуальными средствами защиты.";

9) в пункте 15 слова "до 12 апреля 2020 года"заменить словами "до 19 апреля 2020 года";

10) в пункте 16 слова "по 12 апреля 2020 года" заменить словами "до 19 апреля 2020 года";

11) дополнить пунктом 17.2 следующего содержания:

"17.2. Министерству строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания обеспечить исполнение настоящего Указа, предусмотрев меры, необходимые для обеспечения безопасности работников организаций на период действия мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Указом.";

12) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







