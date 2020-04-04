В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19 (далее - указ Губернатора Сахалинской области № 16), следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.3 пункта 3 слова и цифры "05 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "30 апреля 2020 года".

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.4. На период с 30 марта по 30 апреля 2020 года работу организаций в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также методическими рекомендациями Министерства труда и социального развития Российской Федерации.".

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:

"5. Обязать:

5.1. граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4 настоящего указа, а также гражданами, в отношении которых приняты предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в предписаниях.

5.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не менее 1,5 метра.".

1.4. Абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. С 01 апреля по 30 апреля 2020 года:".

1.5. Подпункт 8.2 пункта 8 признать утратившим силу.

1.6. В абзаце 4 подпункта 10.1 пункта 10 слова и цифры "03 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "30 апреля 2020 года".

2. Внести изменение в приложение к указу Губернатора Сахалинской области № 16, дополнив пункт 3 после слов "по диагнозам" цифрами "127.0,".

3. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко







