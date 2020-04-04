Новости

С Земли можно будет увидеть ярчайшую "ядовитую" комету зеленого цвета 11:56
В Сербии ужесточили комендантский час для борьбы с коронавирусом 11:55
Школьникам помогут с трудными задачами в соцсетях 11:50
В Москве от коронавируса выздоровели еще 26 пациентов 11:43
Экс-тренер "Динамо": У нас футболисты и так получают больше, чем должны 11:40
Оперштаб: 67 новых заболевших коронавирусом - старше 65 лет 11:36
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом 11:27
Трамп отказался носить маску для защиты от коронавируса 11:19
У кошек обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2 11:14
Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню "Незараженный" 11:12
Поезда МЦД начали дезинфицировать холодным паром 11:09
У Командорских островов произошло сильное землетрясение 11:07
В Крыму объяснили, в каких случаях можно ездить на машине в карантин 11:04
Ученые изучили эмоции мышей по выражению их морды 11:04
Макгрегор не сможет заменить Нурмагомедова в поединке против Фергюсона 11:00
Москва стала худшей из городов-миллионников по "Индексу самоизоляции Яндекса" 10:58
Кошки в Ухане заразились коронавирусом 10:55
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии 10:40
На въездах в Ростов развернуты посты для проверки на СOVID-19 10:36
Кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков" признали рекордом ВС РФ 10:30
Из-за эпидемии COVID-2019 продажи оружия в США бьют рекорды 10:29
В Крыму и Севастополе призовут в армию 3,3 тысячи человек 10:18
Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медикам 10:12
ЦБ увеличит количество банков для выдачи беспроцентных целевых кредитов 10:02
В Киргизии коронавирусом заразились еще девять человек 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 апреля 2020 г.

Указ губернатора Сахалинской области от 3 апреля 2020 года № 22 "О внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на территории Сахалинской области" с учетом изменений, внесенных указами Губернатора Сахалинской области от 24.03.2020 № 17, от 27.03.2020 № 18, от 31.03.2020 № 19 (далее - указ Губернатора Сахалинской области № 16), следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.3 пункта 3 слова и цифры "05 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "30 апреля 2020 года".

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3.4. На период с 30 марта по 30 апреля 2020 года работу организаций в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", а также методическими рекомендациями Министерства труда и социального развития Российской Федерации.".

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:

"5. Обязать:

5.1. граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4 настоящего указа, а также гражданами, в отношении которых приняты предписания должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в предписаниях.

5.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), из расчета дистанции не менее 1,5 метра.".

1.4. Абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6. С 01 апреля по 30 апреля 2020 года:".

1.5. Подпункт 8.2 пункта 8 признать утратившим силу.

1.6. В абзаце 4 подпункта 10.1 пункта 10 слова и цифры "03 апреля 2020 года" заменить словами и цифрами "30 апреля 2020 года".

2. Внести изменение в приложение к указу Губернатора Сахалинской области № 16, дополнив пункт 3 после слов "по диагнозам" цифрами "127.0,".

3. Опубликовать настоящий указ в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сахалинской области А.В.Белика.

Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией