Постановление правительства Саратовской области от 3 апреля 2020 года № 236-П "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской области"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" изменение, изложив постановление в следующей редакции:

"О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и предписаний Главного санитарного врача по Саратовской области от 25 марта 2020 года № 1, от 26 марта 2020 года № 2, от 30 марта 2020 года № 3 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Ввести на территории Саратовской области следующие ограничения:

1.1. Запретить:

с 27 марта 2020 года доступ посетителей в плавательные бассейны и фитнес-центры;

с 27 марта 2020 года доступ посетителей в музеи, организации, осуществляющие выставочную деятельность, театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, аквапарки, зоологические сады;

c 30 марта 2020 года проведение на территории Саратовской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

1.2. Приостановить с 27 марта 2020 года:

предоставление социальных услуг, предусматривающих проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий;

проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, (комплексах);

оказание услуг общественного питания в объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением услуг общественного питания, оказываемых через объекты организаций общественного питания с отдельным залом обслуживания посетителей;

работу салонов красоты, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, работу косметических, СПА‑салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.3. Приостановить с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно:

работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также осуществляющие деятельность на территории аэропортов;

работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих деятельность на территории аэропортов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, печатных средств массовой информации, товаров для животных, ветеринарных препаратов и (или) непродовольственных товаров и услуг первой необходимости, указанных в приложении № 1, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

посещение гражданами мест массового отдыха людей (парков, скверов, парков культуры и отдыха, природных парков и т. п.), в том числе территории городского парка культуры и отдыха имени А.М. Горького, Набережной Космонавтов, Парка Победы, городского сада "Липки" в г. Саратове.

1.4. Приостановить с 30 марта 2020 года в учреждениях, подведомcтвенных министерству социального развития области:

оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг, за исключением дополнительных социальных услуг, предоставляемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; оказание социальных услуг в стационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области, социально-оздоровительных и реабилитационных центрах с даты окончания текущего заезда;

оказание социальных услуг в полустационарной форме, за исключением служб оказания экстренной психологической помощи по телефону, службы "социальное такси", отделений, обеспечивающих оказание срочных (неотложных) социальных услуг населению, отделений ночного пребывания для лиц без определенного места жительства ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района" и ГАУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района", ГБУ СО "Саратовский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий";

выдачу путевок в социально-оздоровительные центры Саратовской области.

1.5. Руководителям организаций социального обслуживания семьи и детей предусмотреть работу дежурных групп отделений дневного пребывания детей.

1.6. Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области использовать автотранспорт, предназначенный для доставки граждан, проживающих в сельской местности, в возрасте 65 лет и старше в медицинские организации для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, для организации работы мобильных бригад комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области по оказанию помощи гражданам,

обратившимся на "горячую линию", созданных в указанных учреждениях в период введенных ограничительных мероприятий.

1.7. Приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, туристических базах и базах отдыха, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

1.8. Приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

1.9. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

1.10. Обязать:

1.10.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.10.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.10.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Саратовской области, в случае, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, следования на дачу и обратно, посещения нетрудоспособных лиц с целью ухода и (или) доставки продовольственных товаров или товаров первой необходимости, участия в похоронах, посещения судебных органов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются:

на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в соответствии с Положением о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), утвержденным настоящим постановлением;

на работников государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований и подведомственных им предприятий и учреждений в случае наличия у них служебных удостоверений государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований;

на адвокатов и нотариусов в случае наличия у них удостоверений;

на граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в целях оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

1.11. Утвердить Положение о порядке выдачи на территории Саратовской области гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19) в редакции согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

3. Министерству образования области во взаимодействии с органами местного самоуправления области (по согласованию):

организовать работу образовательных организаций, расположенных на территории Саратовской области, в условиях домашней самоизоляции обучающихся и педагогических работников с учетом методических рекомендаций по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

организовать работу дежурных групп в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области, для сотрудников организаций, деятельность которых не приостановлена;

организовать работу подведомственных организаций с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

4. Министерству сельского хозяйства области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, министерству транспорта и дорожного хозяйства области довести до сельскохозяйственных предприятий, организаций, которые осуществляют мероприятия по перемещению и захоронению умерших, организаций в сфере строительства и дорожной деятельности соответственно предложения главного санитарного врача по Саратовской области об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Саратовской области при проведении работ в указанных отраслях.

5. Установить, что Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)" не распространяется на организации, указанные в приложении № 3.

6. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Перечень непродовольственных товаров и услуг первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Газомоторное топливо.

23. Услуги связи (сим-карты) и сопутствующие товары (телефоны, модемы, роутеры).

24. Предметы, необходимые для погребения.

25. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в том числе мойка автотранспортных средств.

26. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

27. Автомобильные детали, узлы и принадлежности.

28. Детали, узлы и принадлежности для сельскохозяйственной техники.

29. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию самоходной техники, оборудования для сельского и лесного хозяйства.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Положение о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)

1. Выдача гражданам, являющимся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - организации), деятельность которых не приостановлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19), специальных пропусков (далее - пропуска) осуществляется работодателями.

2. Пропуска подлежат обязательному утверждению администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрацией района города Саратова либо органами исполнительной власти области (по выбору работодателей) в следующем порядке:

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в банковской сфере и сфере потребительского рынка, - министерством экономического развития области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, - министерством здравоохранения области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, энергетики, - министерством промышленности и энергетики области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, - министерством труда и социальной защиты области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной сфере, - министерством сельского хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и дорожного движения, - министерством транспорта и дорожного хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере информации и печати, - министерством информации и печати области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении операторов связи (включая салоны сотовой связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, - министерством цифрового развития и связи области либо министерством промышленности и энергетики области, либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в прочих сферах деятельности, пропуска утверждаются органами исполнительной власти области, являющимися учредителями указанных организаций, администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрациями районов города Саратова, на территории которых организации осуществляют деятельность;

в отношении граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в целях оказания помощи гражданам в связи пандемией коронавируса на территории Саратовской области, выдача специальных пропусков осуществляется:

государственным бюджетным учреждением "Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи "Молодежь плюс". Пропуск подлежит утверждению министерством молодежной политики и спорта области;

посредством регистрации и верификации в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства).

3. Пропуск выдается работодателем при наличии документально оформленного согласия работника на обработку его персональных данных, в том числе соответствующими администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрациями районов города Саратова и органами исполнительной власти области.

4. Пропуск действителен при предъявлении работником паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

5. Пропуска выдаются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

6. При наличии технической возможности оформление и утверждение пропусков может осуществляться в электронном виде.

В этом случае работодатель представляет реестр сотрудников в электронном виде, подписанный квалифицированной электронной подписью, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. При утверждении реестра происходит подписание квалифицированной электронной подписью уполномоченного на утверждение пропусков органа.

На основании подписанного уполномоченным органом реестра работодатель выдает своим сотрудникам пропуска по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

7. Выданные пропуска действуют на весь период временных ограничений.

Приложения 1 - 3 к положению смотрите в приложении к настоящему постановлению





Приложение № 3 к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Перечень организаций, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)"

1. Организации, осуществляющие строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.

2. Организации, осуществляющие дорожную деятельность.

3. Промышленные предприятия, включенные в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение.".

2. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 31 марта 2020 года № 223-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П" изменение, исключив в пункте 3 второе предложение.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Комплекс мер, связанный с контролем за перемещением граждан на основе специальных пропусков, вводится в действие с 10 апреля 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







