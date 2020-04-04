Шюррле может продолжить карьеру в "Бешикташе"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, выступающий на правах аренды в "Спартаке", может перейти в турецкий "Бешикташ".

По данным турецкого издания Fanatik, к руководству "Бешикташа" обратились с предложением о приобретении игрока. Сообщается, что нынешний клуб футболиста - московский "Спартак"- принял решение не выкупать футболиста, который после яркого начала карьеры в составе красно-белых потерял место в составе, а после выбыл из строя из-за травмы.

По данным издания, после того, как "Боруссия" узнала о том, что московский клуб отказался от приобретения Шюррле, ему стали подыскивать новый клуб. И одним из вариантов стал именно "Бешикташ".

За "Спартак" немецкий полузащитник провел 13 матчей в РПЛ, в который отметился одним голом и двумя результативными передачами. По словам генерального директора "Спартака" Томаса Цорна, решение о будущем Шюррле будет принято до конца июня.